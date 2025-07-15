الشبلي: اعتداءات المستوطنين لن تثني الأردن عن إرسال شاحنات المساعدات لغزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن اعتداء المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة، يأتي ضمن إعاقة إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، في ظل الحرب الجارية منذ نحو عام و8 أشهر.

وأضاف الشبلي، في تصريح الثلاثاء، أن اعتداء المستوطنين على الشاحنات الأردنية أمس الاثنين، لم ينتج عنه إصابات بشرية، وإنما نتج عنه أضرار مادية في بعض الشاحنات المتجهة إلى القطاع.

وأشار إلى أن قافلة المساعدات الأردنية وصلت بالأمس إلى قطاع غزة، رغم الاعتداء عليها، مؤكدا أن الاعتداءات لن تثني الأردن عن إرسال المزيد من شاحنات المساعدات إلى أهالي القطاع.

وبين الشبلي، أن الهيئة مستعدة لإرسال مئات الشاحنات من المساعدات إلى غزة يوميا إذا ما تم تسهيل أمور تأمين إدخالها وتوزيعها.

وتعرضت عشرات الشاحنات الأردنية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لهجمات من مستوطنين متشددين إسرائيليين، مما أسفر عن أضرار مادية لعدد من الشاحنات.

وأكدت مصادر الاثنين، أن رحلة وصول الشاحنات إلى القطاع استغرقت أكثر من 24 ساعة، بسبب الهجمات والمضايقات التي تعرضت لها قافلة المساعدات من المستوطنين.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أعلنت الأحد، أنها سيرت قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 50 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.