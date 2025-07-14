تشلسي يسجل مفاجأة ويهزم باريس ويحقق كأس العالم للأندية

وطنا اليوم:في ليلة كروية ساحرة على ملعب “ميتلايف” بنيوجيرسي، تُوّج نادي تشلسي الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية 2025 في نسختها الموسعة الأولى التي أقيمت في الولايات المتحدة، بعد فوز كبير ومستحق على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وعلى عكس التوقعات ، ومنذ البداية، فرض “البلوز” سيطرتهم على مجريات اللقاء، وكان نجم اللقاء بلا منازع كول بالمر، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة أرضية ذكية.

ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عاد بالمر نفسه ليضيف الهدف الثاني، بعد مجهود فردي رائع وتسديدة متقنة في الدقيقة 28، ليضع تشلسي في موقف مريح.

وفي الدقيقة 43، واصل بالمر تألقه وهذه المرة بصناعة هدف ثالث، بعد تمريرة ساحرة وصلت إلى جواو بيدرو الذي أودعها الشباك بثقة.

وفي الدقيقة 85، زادت الأمور سوءًا على الفريق الفرنسي، بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) التي أظهرت قيام نونو نيفيز بشد شعر مدافع تشلسي مارك كوكورييا، ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة ويغادر الملعب في لقطة أثارت سخرية الجماهير.

وسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كأس بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة، للفريق الفائز تشلسي الإنجليزي، الأحد.

وفجر تشلسي الإنجليزي مفاجأة مدوية بانتصاره بنتيجة 3-0 على باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد، أمام أنظار الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا.

وخلال حفل التتويج، كان ترامب يقدم الميداليات للاعبين، قبل أن يسلم قائد تشلسي الإنجليزي ريس جيمز درع البطولة الذهبي.

ولفت حضور دونالد ترامب أنظار وسائل الإعلام العالمية، وأضفى صبغة على النهائي المرتقب للنسخة الأولى من المونديال الموسع.