اتحاد كرة القدم: نحن بصدد طرح تقنية (VAR) في الملاعب الأردنية

وطنا اليوم:كشفت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، الخميس، أن الاتحاد بصدد إدخال تقنية الفار (VAR) إلى الملاعب الأردنية.

وقالت نصا إنه تم طرح عطاء خاص بتقنية الـVAR، وتقدمت عدة شركات له.

وبينت أن أقل كلفة لإعداد البنية التحتية لتقنية الـVAR تبلغ نحو مليون دولار، معربة عن أملها في تقديم هذه التقنية خلال الموسم الكروي، لكن ليس منذ بدايته، متوقعة أن تكون متاحة خلال مرحلة الإياب.

وقالت نصار، إن المنتخب الوطني لكرة القدم، يحضر للمرحلة المقبلة والإنجاز الذي حصل عليه لم يأت من فراغ.

وأضافت نصار، أن الاتحاد الأردني يخطط للمرحلة المقبلة بطموح عال وسط تحديات أكثر.

وأكدت أن إنجاز المنتخب كان مستندا لدراسات وخطط عمل مدروسة منذ العام 2021، ولم يكن بحسب ما يشاع بـ”الفزعة” على حد قولها.

وأضافت نصار، أن المنتخب يحتاج في المرحلة المقبلة إلى إعلام رياضي داعم لإنجازاته، مشيرة إلى أن المنتخب في حالة التحضير لأداء مونديالي.

وبينت أن تحضير أي منتخب لخوص منافسات كأس العالم، مكلف جدا، موضحة أن خوض مباراة واحدة مع منتخب أوروبي يكلف نحو 1.7 مليون دينار.

وقالت، إن الاتحاد خصص 80% إلى 85% من الجائزة المقدرة للمنتخب نتيجة تأهله إلى كأس العالم للاعبين والمدربين.

وكشفت عن أن المنتخب الوطني سيلعب في المرحلة المقبلة مباريات مع منتخبات أوروبية وجنوب إفريقية.