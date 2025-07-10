الاستعانة بحكام أردنيين لإدارة مباريات في العراق وسوريا

وطنا اليوم:يتولى الطاقم الدولي الأردني المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي، إدارة مباراة زاخو والشرطة ضمن نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم، والمقررة السبت المقبل، ثم المباراة الفاصلة المؤهلة إلى دوري نجوم العراق بين فريقي أمانة بغداد ونفط البصرة الاثنين المقبل.

كما يستعين الاتحاد السوري لكرة القدم بطاقمين أردنيين دوليين لإدارة مباراتين حاسمتين ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السوري الممتاز، يوم السبت المقبل، ويتكون الطاقم الأول من الحكم أحمد يعقوب للساحة، والمساعدين محمد محرم وقيس خميس، بينما يضم الطاقم الثاني الحكم محمد مفيد، والمساعدين عمرو عجاج وأحمد سمارة.

ويأتي اختيار الطواقم التحكيمية الأردنية في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي