مذكرة تفاهم بين “المهندسين” و”نهر الأردن” لدعم ريادة الأعمال

وطنا اليوم – وقّعت في مؤسسة نهر الأردن مذكرة تفاهم بين المؤسسة ونقابة المهندسين الأردنيين، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، وتطوير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية في مختلف محافظات المملكة.

ووقع المذكرة المدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، ونقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، حيث أكد الطرفان أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية لدعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام الرياديين والمهندسين الشباب.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التدريب واحتضان المشاريع الريادية، والتشبيك مع الأسواق والمستثمرين، إضافة إلى التعاون الإعلامي المشترك.

وتأتي المذكرة في إطار سعي مؤسسة نهر الأردن لتمكين المجتمعات المحلية عبر برنامجها المتخصص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تسعى نقابة المهندسين إلى دعم المهندسين الأردنيين من خلال مركز رواد الأعمال ورفع سوية المهنة من خلال التأهيل والتدريب والتشبيك مع القطاعات المختلفة.

وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود المذكرة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب الأردني من تأسيس مشاريع إنتاجية مستدامة تعزز من دورهم في التنمية الشاملة.