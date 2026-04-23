جامعة البترا تحصد المركز الأول الذهبي بين الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026

وطنا اليوم:حققت جامعة البترا إنجازًا علميًا جديدًا بفوز فريق GammaFlow من قسم الكيمياء بالمركز الأول ضمن المستوى الذهبي لفئة طلاب الجامعات، خلال مشاركته في المعرض والمسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026، التي نظّمتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والمعلمين وطلبة الجامعات والباحثين والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا النووية.

وجرى الإعلان عن فوز الفريق بحضور رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب. وضم الفريق الطلبة: مالك موسى، ومي داوود، وسارة بركات، تحت إشراف الدكتور مؤيد إسعيفان، وبالتعاون مع الدكتور أنس كلوب من هيئة الطاقة الذرية الأردنية.

وجاء هذا التميز من خلال مشروع علمي متقدم، ومدعوم من عمادة البحث العلمي، بعنوان: “أغشية معدّلة بأشعة جاما لتنقية المياه الذكية”

(Gamma-Modified Membranes for Smart Water Purification)، والذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة المياه الرمادية، في ظل التحديات المتزايدة لشح المياه في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويعتمد المشروع على دمج ثلاث تقنيات رئيسية، تشمل استخدام أشعة جاما لتحسين خصائص الأغشية وزيادة مقاومتها للتلوث، وتقنية Electrospinning لإنتاج أغشية عالية الكفاءة، إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة جودة المياه بشكل لحظي.

وأكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويعكس ما يمتلكه طلبتها من قدرات علمية واعدة تسهم في بناء مستقبل أفضل، كما يعكس البنية التحتية البحثية المتميزة في جامعة البترا. وثمّن جهود الفريق والقائمين على المشروع وما أظهروه من تميز وإبداع. كما قدّم الشكر إلى عمادة كلية الآداب والعلوم، ممثلة بعميدها، وإلى الكوادر التدريسية والعاملين في قسم الكيمياء من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة، على جهودهم المبذولة ودعمهم المتواصل.

كما كرّم رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم بدرع تقديرية، تقديرًا لدعم الجامعة المتواصل ورعايتها للمعرض والمسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026، وإيمانها بأهمية دعم البحث العلمي والابتكار، ودورها الفاعل في تمكين الطلبة والشباب وتعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن.

وأشار القائمون على المشروع إلى أن النظام المطوَّر يسهم في رفع كفاءة المعالجة، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وإطالة العمر التشغيلي للأغشية. كما يستهدف معالجة المياه الرمادية، التي تشكل ما بين 50% و70% من المياه المنزلية، وإعادة استخدامها في تطبيقات غير صالحة للشرب، مثل الري والتنظيف، بما يعزز الاستدامة المائية في الأردن.

ويمتاز نظام GammaFlow بقابليته للتوسع والتطبيق على نطاق واسع، بدءًا من الاستخدامات المنزلية وصولًا إلى المؤسسات والمجتمعات، مع إمكانية تصنيعه محليًا بكلفة منخفضة.

وأعرب أعضاء الفريق عن فخرهم بهذا الإنجاز، موجّهين الشكر لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها، على الدعم المباشر لطلبة الجامعة وتمكينهم من تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري تخدم المجتمع الأردني.

ويأتي تنظيم المعرض والمسابقة الوطنية للعلوم النووية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالتطبيقات السلمية للطاقة والعلوم النووية، وتسليط الضوء على دورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والطب والصناعة والزراعة والبيئة.

وشكّل المعرض مساحة تفاعلية متكاملة لعرض مشاريع علمية مبتكرة قدّمها المشاركون، عبّرت عن مستوى متقدم من التفكير العلمي والقدرة على توظيف المعرفة لإيجاد حلول واقعية لتحديات معاصرة، حيث تنوّعت المشاريع لتشمل مجالات التطبيقات الطبية للإشعاع، والطاقة النظيفة، والأمان النووي، والوقاية الإشعاعية، إضافة إلى التطبيقات الصناعية والزراعية والاستخدامات الطبية للنظائر المشعة. وقد خضعت جميع المشاريع لعملية تحكيم علمية دقيقة نفّذتها لجنة متخصصة من الخبراء والأكاديميين وفق معايير الإبداع والأصالة والقابلية للتطبيق والأثر المجتمعي.

وشهدت الفعالية حضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، كما تضمنت باقة من الأنشطة العلمية التفاعلية، من بينها جولات تعريفية في أجنحة المشاريع، ولقاءات مباشرة جمعت الطلبة بالخبراء، إضافة إلى عروض تناولت مستقبل العلوم النووية وتطبيقاتها المتنوعة، ما أتاح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على أفكار الطلبة ومناقشتها ضمن أجواء علمية ثرية.

ويُعدّ المعرض والمسابقة الوطنية للعلوم النووية محطة بارزة في مسيرة نشر الثقافة العلمية في المجتمع، وخطوة إضافية نحو إعداد جيل مؤهل يقود مستقبل الابتكار والإبداع في الأردن.