100 مريض من غزة قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:قال نائب مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور منذر الحوارات، إن المركز استقبل يوم أمس 3 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة.

وتحدث عن طفلة دخلت المركز تعاني من سرطان الدم الحاد حيث تم إجراء اللازم لها من فحوصات تقييمية وإعادة تأهيل لصحتها، أما الطفلين الآخرين ذهبا إلى السكن ليتابعا إجراءاتهما الطبية مع العيادات، مؤكدا أن أوضاعهم الصحية مستقرة لكنها بحاجة إلى علاج سريع وتقديم المعونة والمشورة الطبية.

وأشار إلى أن المركز استقبل 114 مريضا معهم 210 مرافقين من غزة، منذ السابع من تشرين الثاني لعام 2023، لا يزال منهم 100 مريض قيد العلاج، أما الباقين تم تحويلهم إلى أماكن أخرى.

ووصف حالة مرضى السرطان في قطاع غزة بأنها “شديدة السوء” بسبب المرض والدمار وغياب المستشفيات والأدوية والمسكنات وإعادة تأهيل المريض، حيت لا تتوفر الخدمات الأساسية المطلوبة لهم، مبينا أن قدوم بعضهم إلى الأردن يشكل بارقة أمل لهم بالحياة.

ولفت إلى أن مهمة المركز تقتصر على تقديم العلاج لمرضى السرطان من غزة والرعاية لذويهم من توفير مكان إقامة آمن ومريح والمواصلات والطعام والملبس ووسائل التواصل مع أهلهم في غزة والعلاج الشامل ومبلغ مالي شهري ودعم تمديد إقامتهم وتغطية كلفة تعليمهم، منوها بأن مدة استكمال علاجهم قد تستغرق عامين ونصف.