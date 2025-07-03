بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

100 مريض من غزة قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان

3 يوليو 2025
100 مريض من غزة قيد العلاج في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:قال نائب مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور منذر الحوارات، إن المركز استقبل يوم أمس 3 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة.
وتحدث عن طفلة دخلت المركز تعاني من سرطان الدم الحاد حيث تم إجراء اللازم لها من فحوصات تقييمية وإعادة تأهيل لصحتها، أما الطفلين الآخرين ذهبا إلى السكن ليتابعا إجراءاتهما الطبية مع العيادات، مؤكدا أن أوضاعهم الصحية مستقرة لكنها بحاجة إلى علاج سريع وتقديم المعونة والمشورة الطبية.
وأشار إلى أن المركز استقبل 114 مريضا معهم 210 مرافقين من غزة، منذ السابع من تشرين الثاني لعام 2023، لا يزال منهم 100 مريض قيد العلاج، أما الباقين تم تحويلهم إلى أماكن أخرى.
ووصف حالة مرضى السرطان في قطاع غزة بأنها “شديدة السوء” بسبب المرض والدمار وغياب المستشفيات والأدوية والمسكنات وإعادة تأهيل المريض، حيت لا تتوفر الخدمات الأساسية المطلوبة لهم، مبينا أن قدوم بعضهم إلى الأردن يشكل بارقة أمل لهم بالحياة.
ولفت إلى أن مهمة المركز تقتصر على تقديم العلاج لمرضى السرطان من غزة والرعاية لذويهم من توفير مكان إقامة آمن ومريح والمواصلات والطعام والملبس ووسائل التواصل مع أهلهم في غزة والعلاج الشامل ومبلغ مالي شهري ودعم تمديد إقامتهم وتغطية كلفة تعليمهم، منوها بأن مدة استكمال علاجهم قد تستغرق عامين ونصف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:41

القبض على كبير المتسولين في مادبا متنكرا على هيئة عجوز

20:32

الأمن العام: تراجع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن

20:28

9.8 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الأول من العام الحالي

20:21

تفاصيل سادسة مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين منذ بداية 2025

19:49

غارة جنوب بيروت.. إسرائيل: استهدفنا عنصراً يعمل لصالح فيلق القدس

19:29

مقابل إنهاء حرب غزة.. إسرائيل تريد ضوءا أخضر من ترامب لضم الضفة

19:11

انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها

19:04

الإفتاء : صيام عاشوراء مستحب حتى وإن وافق يوم السبت

18:33

العيسوي يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين

16:52

المفوضية : عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم

16:48

أمام مجلس التعليم العالي .. التحول نحو الجامعات التقنية

16:29

طلبة توجيهي الاقتصاد المنزلي والزراعي يشكون من صعوبة امتحان الأحياء

وفيات
ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقانوفيات الخميس 3-7-2025وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة الله