بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

صدمة كروية.. مصرع ديوغو جوتا وشقيقه في حادث مأساوي

دقيقة واحدة ago
صدمة كروية.. مصرع ديوغو جوتا وشقيقه في حادث مأساوي

وطنا اليوم:في خبر صادم لعشاق كرة القدم، توفي البرتغالي ديوغو جوتا، نجم ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غربي إسبانيا.
وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه (26 عامًا)، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.
وأكد شهود عيان، في اتصال مع خدمات الطوارئ على الرقم 112، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.
ولعب جوتا في مركز الجناح الأيسر مع ليفربول بعد انضمامه من وولفرهامبتون في عام 2020 مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:26

افتتاح محطة ترخيص اتوستراد عمّان الزرقاء من الأحد

11:23

نمو السياحة في الأردن بنسبة 8% خلال حزيران و18% في النصف الأول من عام 2025

11:19

مهيدات يوجه بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية مع ارتفاع درجات الحرارة

11:17

ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان

10:49

وفيات الخميس 3-7-2025

10:47

وعد ترامب : انفراجةٌ لغزة .. وضمٌّ في الضفة .. وتطبيعٌ مع العرب

10:38

أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للأدب للدورة الخامسة

10:34

القبض على شخصين قاما بسرقة جميع عدادات المياه من بناية سكنية في إربد

10:24

وزارة التربية تبدأ باستقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا

10:13

الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً في مصنع خشب بالرصيفة

10:04

المياه: ضبط اعتداء في الحلابات وحفارات مخالفة في جرش والمفرق

09:54

قتلى وجرحى ومفقودون في حادث غرق عبّارة بإندونيسيا

وفيات
ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقانوفيات الخميس 3-7-2025وفيات الأربعاء 2-7-2025وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة الله