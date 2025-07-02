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بعد الانتصار على مان سيتي.. مكافأة خيالية للاعبي الهلال

38 ثانية ago
بعد الانتصار على مان سيتي.. مكافأة خيالية للاعبي الهلال

وطنا اليوم:قرر مسؤولو نادي الهلال السعودي منح لاعبي الفريق مكافأة مالية سخية بعد الانتصار التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.
ووفقا لما نقلته صحيفة “الرياضية” السعودية، عن “مصادر خاصة”، فقد قررت إدارة الهلال صرف مكافأة مالية قدرها مليوني ريال سعودي لكل لاعب، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي وروح قتالية أمام الفريق الإنجليزي.
وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وصف انتصار الهلال بـ”التاريخي والمذهل”
وسيواجه “الزعيم” السعودي فريق فلومينينسي البرازيلي على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، الجمعة، لحساب دور ربع النهائي.
هذا وكشفت الصحيفة أن فرص مشاركة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أمام فلومينينسي “شبه منعدمة” بسبب الإصابة.
وبعد تأهله إلى دور الربع، ضمن الهلال الحصول على 34.2 مليون دولار من “الفيفا”، وقد يرتفع المبلغ بشكل كبير في حال العبور إلى نصف نهائي المونديال.
وفي حال الفوز على فلومينينسي، سيرتفع دخل الفريق السعودي إلى أكثر من 55 مليون دولار، وإلى أكثر من 76 مليون دولار إن وصل إلى النهائي


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