بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة تأهل منتخب القدم لكأس العالم

1 يوليو 2025
بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة تأهل منتخب القدم لكأس العالم

وطنا اليوم:أعلنت شركة البريد الأردني عن طرح بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم.
وسيتوفر هذا الطرح في مبنى الشركة والمكاتب البريدية المعتمدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 تموز 2025، وبكميات محدودة، بحيث يبلغ قيمته دينارا واحدا.
ويهدف هذا الـ”بوست كارد” إلى تأهل المنتخب الأردني لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب عُمان 3–0 في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.
وبإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتباراً من صباح يوم الأحد، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:
مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط، مكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:50

مقتل 4 في انقلاب حفّار بحري بخليج السويس

09:45

الصحة: إغلاق ودمج 72 مركزاً صحياً بأخرى قريبة

09:41

هل تملك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة على هذا السؤال؟!

09:40

إنجازات إعلامية أكثر منها ميدانية واقعية

09:39

وفد فرسان التغيير يلتقي السفير العضايلة في القاهرة

09:28

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة مع قوشان

09:27

بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات

09:18

بسبب انخفاض المخزون.. أمريكا توقف شحنات أسلحة إلى أوكرانيا

09:14

الأربعاء: انخفاض قليل على الحرارة والأجواء صيفية معتدلة

09:08

ترامب يعلن موافقة إسرائيل على هدنة بغزة لمدة 60 يوما

05:50

ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي

22:32

بروح ديمقراطية وثقة متبادلة.. المكتب السياسي يضع استقالاته تمهيدًا لإعادة التشكيل

وفيات
وفيات الثلاثاء 1-7-2025الحاج فايز مصلح المجالي ( أبو مصلح ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 30-6-2025وفيات الأحد 29-6-2025وفيات الجمعة 27-6-2025