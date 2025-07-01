بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة تأهل منتخب القدم لكأس العالم

وطنا اليوم:أعلنت شركة البريد الأردني عن طرح بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم.

وسيتوفر هذا الطرح في مبنى الشركة والمكاتب البريدية المعتمدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 تموز 2025، وبكميات محدودة، بحيث يبلغ قيمته دينارا واحدا.

ويهدف هذا الـ”بوست كارد” إلى تأهل المنتخب الأردني لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب عُمان 3–0 في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.

وبإمكان الراغبين بالحصول على هذه الإصدار مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون اعتباراً من صباح يوم الأحد، علما أن هذه الاصدارات متوفرة في المكاتب البريدية التالية:

مكتب بريد جبل عمان، ومكتب بريد اللويبدة، ومكتب بريد وسط البلد، ومكتب بريد العبدلي، ومكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد مأدبا المركزي، ومكتب بريد العقبة المركزي، ومكتب بريد جرش المركزي، ومكتب بريد البتراء، ومكتب بريد الكرك، ومكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط، مكتب بريد الفحيص، ومركز زوار جرش.