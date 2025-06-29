الأميرة وجدان الهاشمي ترعى حفل توزيع جوائز مسابقة “تصميم مقاعد بالفسيفساء” في مادبا

وطنا اليوم – رعت سمو الأميرة وجدان الهاشمي في مادبا، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز مسابقة تصميم مقاعد خارجية باستخدام فن الفسيفساء، بتنظيم من شركة “أنامل الأردنية لتعليم وتطوير الحرف التراثية”، بالشراكة مع بلدية مادبا الكبرى ومعهد فن الفسيفساء والترميم.

وتعد المسابقة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، إذ تم توجيه الدعوة لفنانين ومصممين من مختلف أنحاء المملكة لتقديم تصاميم مبتكرة لمقاعد خارجية باستخدام الفسيفساء، والتي تعكس توازنا متناغما بين الحداثة والهوية الأردنية، مع الالتزام بمعايير الإبداع الفني والجاذبية البصرية والمتانة وجودة التنفيذ والراحة، إضافة الى تمثيل الهوية الثقافية للمحافظة.

وسلمت سمو الأميرة خلال الحفل الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور محافظ مادبا فيصل السميران ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح وعميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة وسيدات “شركة أنامل”، وعدد من مدراء الدوائر والمهتمين من أبناء المجتمع المحلي.

وفاز في المركز الأول ريما عقل، والمركز الثاني فرح النجادا والمركز الثالث صونيا طوال، فيما سلم محافظ مادبا سمو الأمير وجدان الهاشمي درعا تقديريا مقدم من المعهد.

وبينت رئيس هيئة المديريين في “شركة أنامل” سامية السلفيتي، أن المسابقة تهدف إلى تمكين الشباب الأردني وتعزيز مساهماتهم وابتكاراتهم في الصناعات الإبداعية من خلال دمج فن الفسيفساء التقليدي بالتصميم المعماري الحديث، وإبراز جماليات منازل الأردن التراثية القديمة وتطويرها كمساحات عامة للحفاظ على التراث الثقافي الأردني.

وأضافت أن لجنة تحكيم المسابقة قيمت المشاركات بناء على الإبداع الفني والمتانة وراحة الاستخدام والبعد الثقافي الأصيل للتصميم.

يشار الى أن المسابقة نفذت بإشراف “شركة أنامل” وهي شركة غير ربحية، فيما حظيت المسابقة بدعم من البنك الأردني الكويتي، تأكيدا منه على دعمه للمشاريع التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي في الأردن، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في المبادرات والمشاريع التي تساهم في صون التراث الثقافي وتعزيزه.

وتشكل المسابقة احتفالا بالمواهب والتراث والروح الإبداعية الأردنية، كما تعزز من مكانة مادبا كمركز مزدهر للسياحة الثقافية والتميز الفني، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة 2023–2027- (بترا).