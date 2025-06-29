الاتحاد الأردني لكرة السلة: لن نلعب أمام إسرائيل

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، الأحد، رفض منتخب الشباب تحت 19 عاماً اللعب في مباراته المقررة أمام فريق الاحتلال الإسرائيلي في بطولة كأس العالم المقامة بسويسرا، وذلك بعد مراسلات رسمية مع الاتحاد الدولي للعبة «فيبا».

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنه طلب إعفاء الفريق من خوض اللقاء الذي كان مقرراً اليوم (29 حزيران/يونيو). وبناء على هذا الطلب، قرر «فيبا» إلغاء المباراة واعتماد النتيجة لصالح المنتخب الإسرائيلي وفق لوائح البطولة.

وجاء في البيان : “بناءً على المراسلات بين الاتحاد الأردني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، حول مباراة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاماً أمام منتخب “إسرائيل” في كأس العالم المقامة في سويسرا، والمقرر أن تُقام اليوم الأحد الموافق 29 حزيران/يونيو الحالي، طالب الاتحاد الأردني بعدم خوض المباراة، وبناءً على ما سبق، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” عدم إقامة المباراة بين الطرفين اليوم، وسيكون هناك قرار باحتساب النتيجة لصالح الفريق الخصم.”

ويشارك المنتخب الأردني للمرة الأولى في هذه الفئة العمرية على مستوى كأس العالم، في حين يأتي قرار عدم اللعب استمراراً لموقف رياضي أردني رافض للتطبيع مع الفرق الإسرائيلية في المنافسات الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” قد نشر بياناً أكد فيه أنه تلقى إخطارًا من الاتحاد الأردني لكرة السلة بقراره عدم النزول إلى الملعب في مباراة كأس العالم تحت 19 سنة 2025 ضد منتخب إسرائيل، المقررة اليوم الأحد 29 يونيو 2025.

وبموجب المادة D.5 من اللوائح الداخلية لـFIBA – مباريات كأس العالم لكرة السلة، تُعتبر المباراة مُسقطة من جانب الأردن وتُمنح فوزًا تقنيًا لإسرائيل بنتيجة 20–0، مع حصول الأردن على صفر نقطة في الترتيب عن هذه المواجهة.

علاوة على ذلك، تنص المادة D.6 من نفس اللوائح على أن الانسحاب ثانٍ من أي فريق في نفس البطولة يؤدي إلى استبعاده التلقائي، ويُحتسب لجميع مبارياته—المقامة أو المقررة—خسائر تقنية.