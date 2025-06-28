إنجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه (١)

الدكتور مصطفى عيروط

منذ تأسيس جامعة البلقاء التطبيقيه بإرادة ملكيه ساميه في ٢٢اب ١٩٩٦ وبدء التدريس فيها في العام الجامعي ١٩٩٧/ـ١٩٩٨ وهي تتطور ومركزها مدينة السلط في محافظة البلقاء وحتى الآن فيها ٢٣ كليه منهم ١٣كليه في محافظات المملكه ولذلك تسمى -جامعة الوطن- ويدرس فيها الآن ٦٣١٥٢طالباً

ًوطالبه وهي بذلك اكبر جامعة وطنيه عامه وخاصه -اردنيه يدرسون في ١٨٤ تخصص دبلوم و ١١٢ تخصص بكالوريوس و٣٤ دراسات عليا يدرسهم ١٥٢٠ مدرساً وفيها ٢٥٢٤ اداري وعدد خريجيها للان ١٩٦١٦٢طالباً وطالبه ينتشرون في الداخل والخارج.

وفي ٤ أيار ٢٠٢٣

وضع جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار التابع لكلية جرش التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقدّم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني عرضاً أمام جلالة الملك حول المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 54 دونماً، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت إنشاء البنية التحتية بنحو مليون دينار، فيما المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 4ر5 مليون دينار.

وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أن كلية جرش التقنيه ستطرح تخصصات مناسبة لطبيعة محافظة جرش السياحية ذات الإرث الحضاري الغني، ((ومن المتوقع أن تكون نسب التشغيل فيها مرتفعةكنسب التشغيل في باقي كليات الجامعة المنتشرة بالمملكة)).

وبين أن المركز سيدرّس برامج الدبلوم المتوسط في صيانة وترميم الآثار، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، والبكالوريوس في صيانة وترميم الآثار.

وفي ١٥/ـ١ـ ٢٠٢٥

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقيه عن حصولها على موافقه رسميه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعيه التقنيه بموجب مكرمة ملكية ساميه وتهدف إلى تعزيز التعليم التقني في الاردن وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتركز كلية مادبا التقنيه على تقديم برامج تقنيه متخصصه تمنح درجة الدبلوم التقني في مجالات الزراعه الحديثه والتكنولوجيا الذكيه المرتبطه بها بما يواكب احتياجات مادبا والمناطق المجاوره والسوق المحلي والخارجي

وفي ١٠/-١٢/-٢٠٢٤

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ، المبنى الجديد لكلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية بالتزامن مع زيارة جلالته إلى المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.

وتم إنشاء المبنى الجديد للكلية بمحاذاة مستشفى الحسين “السلط الجديد” لغايات توفير التعليم السريري والتدريب العملي لطلبة كلية الطب في المستشفى، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ٢٦حزيران ٢٠٢٥

أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته إلى محافظة البلقاءعن مشاريع جامعة البلقاء التطبيقية وذلك بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصاً في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار.

وفي ٢٢حزيران ٢٠٢٥

وقعت جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية الأردنية،مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي، ودعم مشاريع التخرج، ومواءمة الخطط الدراسية مع احتياجات سوق العمل الصناعي، إضافة إلى تسهيل تشغيل الخريجين في المصانع داخل المدن الصناعية.

وبذلك تنجز على الواقع جامعة البلقاء التطبيقيه برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وبالتعاون مع مجلس الأمناء ومجلس الجامعه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل على تحقيق رؤية الجامعه ورسالتها

ورؤيتها هي

جامعة تطبيقية رائدة علميا، ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، والابداع، والابتكار والريادة لبناء اقتصاد، ومجتمع المعرفة

ورسالتها هي

تقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة وتوفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة

واليوم جامعة البلقاء التطبيقيه نتيجة إدارتها الحصيفه تدير أيضا أمورها الماليه بحصافه ومتابعه وتؤمن مثلا الرواتب قبل ٢٥ من كل شهر والتي تزيد عن ثلاثة ملايين ونصف شهرياً

ويعمل رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني بهدوء وسرعه ودقه ومتابعه وتعاون مع الجميع للحديث بقيه عن جامعة البلقاء التطبيقيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.