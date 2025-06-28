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صقور النشامى يفتتح مشاركته في كأس العالم تحت 19 عاما بمواجهة الدومينيكان

14 ثانية ago
صقور النشامى يفتتح مشاركته في كأس العالم تحت 19 عاما بمواجهة الدومينيكان

وطنا اليوم-عمان – يبدأ المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عاما لكرة السلة، مشاركته في كأس العالم والتي تستضيفها مدينة لوزان السويسرية بلقاء منتخب جمهورية الدومينيكان عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت في صالة (كولي أرينا)، لحساب مباريات المجموعة الثالثة.

‏ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني سام دغلس، إلى تحقيق بداية قوية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان رابع بطولة الأميركتين القارية.

‏وكان صقور النشامى قد وصل إلى سويسرا قبل نحو أسبوع، ودخل في معسكر تدريبي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام كندا وأستراليا، وهما من بين أبرز المنتخبات المرشحة للقب البطولة، حيث شكل اللقاءان فرصة ثمينة للوقوف على الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين، ومعالجة الثغرات قبيل الانطلاقة الرسمية.

‏وركّز الجهاز الفني بقيادة دغلس، ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، على بناء الانسجام بين عناصر الفريق، وتعزيز الجانبين الذهني والبدني، خصوصا أن هذا الجيل يشارك للمرة الأولى في بطولة بحجم كأس العالم، وسيواجه منتخبات ذات خبرات قارية وعالمية عريقة.

‏وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم كل من اللاعبين، روحي الكيلاني وسيف الدين صالح وهادي الشامي وعمر حجازي وحسين عبابنة وعبدالله شتات وعمر سلمان والطيب قاسم وحمزة شعبان وكريم الجيبات وعبدالله أبو صعب وفارس مشربش.

‏وجدير ذكره أن منتخبنا الوطني تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن حل رابعا في بطولة كأس آسيا العام الماضي، ليسجل حضوره الثاني في البطولة بعد المشاركة الأولى في العام 1995 في اليونان.


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