الأردن يعود إلى مونديال السلة تحت سن 19 بعد 30 عاما

وطنا اليوم:تنطلق غدًا السبت في مدينة لوزان السويسرية النسخة 17 من منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف القارات، تمثل أبرز المواهب الصاعدة على مستوى الفئات العمرية.

ويشارك المنتخب الوطني الأردني في هذه النسخة بعد غياب دام 3 عقود، إذ كانت آخر مشاركة له في مونديال الفئة ذاتها عام 1995.

وجاء تأهل الأردن إلى النسخة الحالية بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا تحت 18 عامًا، التي استضافتها عمّان في أيلول 2024، ما منحه إحدى البطاقات المؤهلة عن قارة آسيا، ويكون المنتخب ممثلا عن عرب آسيا ودول الخليج العربي.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 28 حزيران وحتى 6 تموز، حيث خُصصت مرحلة المجموعات لتحديد ترتيب المنتخبات تمهيدًا لانطلاق الأدوار الإقصائية، مع تأهل جميع المنتخبات إلى الدور ثمن النهائي وفق نظام معتمد من الاتحاد الدولي.

ويمثل المنتخب الأردني في البطولة جيل جديد من اللاعبين الواعدين، نتاج برامج تطوير مستمرة يقودها الاتحاد الأردني لكرة السلة، تضمنت معسكرات إعداد داخلية وخارجية هدفت إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتأهيل اللاعبين للمنافسة على مستوى عالمي.

وأكمل المنتخب استعداداته النهائية في سويسرا، حيث خاض مباريات ودية ضمن أجواء ساعدت على تعزيز الانسجام بين اللاعبين والوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق المنافسات.

وتُعد هذه المشاركة فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات تملك خبرات واسعة وتقاليد عريقة في اللعبة، كما تشكل محطة أساسية في مشروع بناء منتخبات قادرة على المنافسة المستدامة إقليميًا ودوليًا، في ظل تطور ملحوظ تشهده كرة السلة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

ويُنظر إلى حضور الأردن في هذا المحفل العالمي بوصفه إنجازًا جديدًا للفئات العمرية، يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتوسيع قاعدة اللعبة وتطوير المواهب، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ حضور الأردن على خارطة كرة السلة الدولية.