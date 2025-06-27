بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأردن يعود إلى مونديال السلة تحت سن 19 بعد 30 عاما

15 ثانية ago
الأردن يعود إلى مونديال السلة تحت سن 19 بعد 30 عاما

وطنا اليوم:تنطلق غدًا السبت في مدينة لوزان السويسرية النسخة 17 من منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف القارات، تمثل أبرز المواهب الصاعدة على مستوى الفئات العمرية.
ويشارك المنتخب الوطني الأردني في هذه النسخة بعد غياب دام 3 عقود، إذ كانت آخر مشاركة له في مونديال الفئة ذاتها عام 1995.
وجاء تأهل الأردن إلى النسخة الحالية بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس آسيا تحت 18 عامًا، التي استضافتها عمّان في أيلول 2024، ما منحه إحدى البطاقات المؤهلة عن قارة آسيا، ويكون المنتخب ممثلا عن عرب آسيا ودول الخليج العربي.
وتُقام البطولة خلال الفترة من 28 حزيران وحتى 6 تموز، حيث خُصصت مرحلة المجموعات لتحديد ترتيب المنتخبات تمهيدًا لانطلاق الأدوار الإقصائية، مع تأهل جميع المنتخبات إلى الدور ثمن النهائي وفق نظام معتمد من الاتحاد الدولي.
ويمثل المنتخب الأردني في البطولة جيل جديد من اللاعبين الواعدين، نتاج برامج تطوير مستمرة يقودها الاتحاد الأردني لكرة السلة، تضمنت معسكرات إعداد داخلية وخارجية هدفت إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتأهيل اللاعبين للمنافسة على مستوى عالمي.
وأكمل المنتخب استعداداته النهائية في سويسرا، حيث خاض مباريات ودية ضمن أجواء ساعدت على تعزيز الانسجام بين اللاعبين والوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق المنافسات.
وتُعد هذه المشاركة فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات تملك خبرات واسعة وتقاليد عريقة في اللعبة، كما تشكل محطة أساسية في مشروع بناء منتخبات قادرة على المنافسة المستدامة إقليميًا ودوليًا، في ظل تطور ملحوظ تشهده كرة السلة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.
ويُنظر إلى حضور الأردن في هذا المحفل العالمي بوصفه إنجازًا جديدًا للفئات العمرية، يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتوسيع قاعدة اللعبة وتطوير المواهب، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ حضور الأردن على خارطة كرة السلة الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:38

ضبط أقراص مخدرة داخل طحين مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية الأميركية

19:32

هيلين وإغواء فاوست

19:30

في سابقة شبابية عربية… “فرسان التغيير” يعلنون من جامعة الدول العربية انطلاق قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

19:29

صعوبة التنفس في فصل الصيف

19:27

عقد قران الآنسة زين الشرف ناصر جودة على الدكتور الشرايعة

19:10

وزير التربية: قرارات مناسبة بعد تحليل نتائج امتحان الرياضيات

19:05

في تحديث تاريخي.. مايكروسوفت تودّع شاشة الموت الزرقاء

19:01

بريزات: البترا خسرت أكثر من 74% من زوارها

16:56

الأمن يحقق بوفاة 3 أشخاص أسعفوا إلى مستشفى في الزرقاء

16:51

التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة

16:29

دخول أكياس دم تم التبرع بها من الأردن إلى غزة

16:19

45 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الجمعة 27-6-2025وفيات الخميس 26-6-2025وفيات الأربعاء 25-6-2025وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضيةوفيات الثلاثاء 24-6-2025