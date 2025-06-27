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قصة عقد رونالدو مع النصر .. 16 عامل منزلي وطائرة و2.5 مليون ريال يوميا

دقيقتان ago
قصة عقد رونالدو مع النصر .. 16 عامل منزلي وطائرة و2.5 مليون ريال يوميا

وطنا اليوم:في خطوة غير مسبوقة في عالم الرياضة، وقّع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، على عقد جديد مع نادي النصر السعودي، يُعد الأضخم في تاريخ الرياضة العالمية، بعائدات تتجاوز نصف مليار دولار خلال عامين فقط.
وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فإن العقد الجديد يمنح رونالدو راتبا أساسيا يوميا يبلغ 670 ألف دولار (2.5 مليون ريال سعودي)، أي ما يعادل أكثر من 244 مليون دولار سنويا (915 مليون ريال سعودي)، مع علاوات ضخمة وحوافز مالية فلكية مرتبطة بالأداء والبطولات.

أرقام صادمة.. ما الذي يتقاضاه رونالدو؟
244 مليون دولار سنويا (4.7 مليون دولار أسبوعيا).
33.7 مليون دولار مكافأة توقيع، ترتفع إلى 52 مليون دولار، حال تمديد العقد لعام ثان.
15 بالمئة من أسهم ملكية نادي النصر (تعادل 45 مليون دولار تقريبا).
110,000 دولار لكل هدف، ترتفع 20 بالمئة في السنة الثانية.
55,000 دولار لكل تمريرة حاسمة.
11 مليون دولار حال تتويج النصر بلقب الدوري.
5.5 مليون دولار حال فوز رونالدو بجائزة الهدّاف.
9 مليون دولار في حال التأهل ثم الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة.
خدمات ملكية خارج الملعب
ولا يتوقف عقد رونالدو عند العوائد المالية المباشرة فحسب، بل يتضمن أيضا امتيازات خاصة بعائلته وحياته اليومية، وفق ما ورد في التسريبات:

طاقم عمل شخصي من 16 موظفا، يشمل:
3 سائقين
4 عاملات تنظيف منزلي
2 طاهيان خاصان
3 بستانيون
4 رجال أمن
(التكلفة التقديرية لفريق العمل: 2 مليون دولار سنويا)
5.5 مليون دولار سنويا لاستخدام طائرة خاصة
رعاية كاملة لحياته الخاصة ومعيشته في الرياض
رزم رعاية وإعلانات بقيمة قد تصل إلى 82 مليون دولار من شركات سعودية وآسيوية
حلم سعودي.. وسفير عالمي

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن النصر يسعى لتحويل رونالدو إلى سفير رياضي عالمي للمملكة، في إطار مشروع “رؤية السعودية 2030″، وذلك عبر الترويج للرياضة السعودية، وتعزيز مكانة دوري روشن في الأسواق الدولية.
يُذكر أن النجم البرتغالي كان قد انضم إلى النصر في نهاية عام 2022، بعقد تاريخي في حينه، لكنه جدد التزامه بالنادي حتى عام 2027، في إشارة إلى نيته إنهاء مسيرته الاحترافية في السعودية.


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