غير مألوف .. طلبة يشكون صعوبة امتحان الرياضيات للتوجيهي 2025

وطنا اليوم:اشتكى العديد من طلاب الثانوية العامة (التوجيهي) في الأردن من صعوبة الورقة الأولى من امتحان الرياضيات، معبرين عن ذلك بالدموع والبكاء. وأشاروا إلى أن مستوى صعوبة الأسئلة كان مرتفعًا وغير متناسب مع الوقت المخصص للامتحان.

وأثار امتحان الرياضيات – الورقة الأولى لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2025، موجة من ردود الفعل المتباينة بين الطلبة، حيث عبّر العديد منهم عن استيائهم من صعوبة الأسئلة وضيق الوقت، خاصة في الفرع العلمي.

وأكد عدد من طلبة الفرع العلمي أن الامتحان كان صعبًا جدًا، واشتمل على أسئلة تتطلب قدرات عليا، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة على جميع الأسئلة.

وشهدت بعض مراكز الامتحان خروج طالبات وهن يبكين بسبب صعوبة الأسئلة، قائلين إن الامتحان كان طويلًا للغاية ولا يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، وهو ما زاد من التوتر والإرباك أثناء تقديم الامتحان.

وفي المقابل، تفاوتت آراء طلبة الفرع الأدبي، إذ وصف بعضهم الامتحان بأنه سهل ومباشر، بينما رأى آخرون أنه احتوى على أسئلة صعبة وغير متوقعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على أن الوقت المخصص لكل مبحث كافٍ بشكل كامل، مع إضافة 10 دقائق تعويضية عن الوقت المستغرق في توزيع أوراق الامتحان.

و أجمع عدد كبير من معلمي مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) على أن امتحان الورقة الأولى جاء صعبًا ودقيقًا، ويحتاج إلى وقت أطول للحل، مشيرين إلى أن صعوبته شملت طلبة الفرع العلمي، والأدبي، والتخصصات المهنية كافة.

وأوضح المعلمون، عبر منصاتهم التدريسية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الأسئلة تضمنت أكثر من فكرة، وأن نمط الامتحان لم يكن مألوفًا، مما شكل تحديًا كبيرًا للطلبة.

وخلال جلسات بث مباشر للحل، أظهر عدد من المعلمين صعوبة في حل بعض الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان مثّل تحديًا حتى للمدرسين أنفسهم، ما يزيد من حجم الضغط على الطلبة

ويبلغ عدد المتقدّمين للامتحان هذا العام 209,371 طالبًا وطالبة من مختلف الفروع: العلمي، الأدبي، الشرعي، الصناعي، الزراعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي، موزعين على 826 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة، مع وجود 38 مركزًا للتصحيح