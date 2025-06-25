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نوير ينتقد أداء بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام بنفيكا في كأس العالم للأندية

25 يونيو 2025
نوير ينتقد أداء بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام بنفيكا في كأس العالم للأندية

وطنا اليوم:وجّه مانويل نوير، حارس المرمى وقائد نادي بايرن ميونخ الألماني، انتقادات لاذعة لأداء فريقه، عقب الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة.
وفي تصريحات أدلى بها عبر منصة DAZN عقب نهاية اللقاء، قال نوير: “لم نؤدِ في الشوط الأول بنفس القوة التي ظهرنا بها في الشوط الثاني، وهذا خطؤنا. كما أننا أهدرنا العديد من الفرص التي كان يجب استغلالها”.
ورفض الحارس المخضرم تبرير الأداء الضعيف بالظروف المناخية، موضحًا: “لا نريد إلقاء اللوم على الحرارة أو تقديم الأعذار. بالتأكيد الأجواء كانت صعبة، لكن هذا ينطبق على جميع الفرق”.
صدارة ضائعة ومواجهة نارية في ثمن النهائي
وكان البايرن بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان صدارة المجموعة الثالثة، لكن الخسارة أمام بنفيكا أبقته في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ليصطدم بنظيره فلامنجو البرازيلي في دور الـ16، في مواجهة مرتقبة يوم الأحد بمدينة ميامي جاردنز.
أما بنفيكا، فبفضل هذا الانتصار التاريخي — وهو الأول له على بايرن ميونخ — تصدّر المجموعة بـ7 نقاط، وسيبقى في شارلوت لملاقاة وصيف المجموعة الرابعة، التي يُحسم ترتيبها فجر الأربعاء في لقاء تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي.
تسببت خسارة البايرن أيضًا في إقصاء بوكا جونيورز الأرجنتيني رسميًا من البطولة، بعدما اكتفى بتعادل محبط 1-1 مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ليغادر الفريقان البطولة من الدور الأول


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