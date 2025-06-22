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320 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه

29 ثانية ago
320 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه

وطنا اليوم:شارك 320 لاعبا ولاعبة في منافسات تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه لفئات الأشبال والناشئين والشباب التي نظمها الاتحاد الأردني للعبة على مدار يومين في صالة الأمير فيصل بمدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية.
وشهدت التصفيات التي اختتمت مساء أمس السبت، مشاركة واسعة ضمت 320 لاعبا ولاعبة من 37 مركزا رياضيا من مختلف محافظات المملكة، تنافسوا في الكاتا والقتال الفردي.
وهدفت التصفيات إلى اختيار نخبة من اللاعبين واللاعبات لتمثيل المنتخبات الوطنية الأردنية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة على رأسها البطولة العربية وبطولة غرب آسيا المقرر إقامتهما في الأردن خلال أيلول المقبل.


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