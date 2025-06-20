سحب عشرات الطائرات العسكرية من قاعدة أميركية في قطر

وطنا اليوم:شهدت قاعدة جوية رئيسية في الشرق الأوسط تُستخدم من قبل الجيش الأميركي، هذا الأسبوع، توزيع عدد كبير من الطائرات التي كانت متمركزة عادة على مدرجها.

وتُعد قاعدة العديد الجوية، الواقعة خارج العاصمة القطرية الدوحة، المقر الأمامي للقيادة المركزية الأميركية وغالبًا ما تكون هذه القاعدة ممتلئة بطائرات النقل، والمقاتلات، والطائرات بدون طيار.

وتُظهر صورة أقمار صناعية التقطتها شركة “بلانت لابز PBC” يوم الأربعاء وحللتها وكالة “أسوشيتد برس”، أن مدرج القاعدة بدا خاليًا على نحو غير معتاد.

ولم يصدر الجيش الأميركي أي اعتراف رسمي بهذا التغيير حتى الآن، إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد انتشار مماثل للسفن التابعة لأسطول البحرية الأميركية الخامس في قاعدة البحرين، وهو ما يُعتبر عادةً استراتيجية عسكرية تهدف إلى تقليل خطر تدمير الطائرات والسفن الحربية في حال وقوع هجوم مفاجئ