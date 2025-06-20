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ماذا يدور في نادي الوحدات .. قرارات تُتخذ في غياب الإدارة”!

35 ثانية ago
ماذا يدور في نادي الوحدات .. قرارات تُتخذ في غياب الإدارة”!

وطنا اليوم: كتب د. عطا ابو الحاج

فجّر عضو مجلس إدارة نادي الوحدات، عوض الأسمر، مفاجآت من العيار الثقيل حول ما يدور خلف الكواليس في ملف التعاقدات، مؤكدًا رفضه التام لتجديد عقد اللاعب فراس شلباية، وكاشفًا في الوقت ذاته عن تجاوزات وصفها بـ”المريبة” داخل أروقة اللجنة المكلفة بالتوقيع مع اللاعبين المحليين.

وقال الأسمر في منشور عبر صفحته الرسمية، أن اجتماع اللجنة الأسبوعي للنادي الذي كان من المفترض عقده أمس، أُلغي دون إبلاغ الأعضاء، مشيرًا إلى غياب الرئيس عن المشهد، وتجاهل أمين السر وليد السعودي لإبلاغ الحضور، الأمر الذي أثار استياءه.

وأوضح أن التعاقدات التي أبرمت مؤخرًا لم تضف جديدًا، بعد أن تم التجديد للاعبين محليين متواجدين أصلًا في الفريق، وكان الهدف الأبرز منها زيادة عقد اللاعب فراس شلباية لعامين إضافيين مع رفع قيمة عقده بـ5 آلاف دولار، رغم تراجع مستواه الفني، “وفق قوله”.

واعتبر الأسمر أن شلباية كان سببًا في خسارة الدوري وتسبب في دخول أهداف عديدة من جهته، إلى جانب تدخله في التعاقدات الفنية واختيار المدربين، إضافة إلى دوره في خلق انقسامات داخل الفريق، منها حادثة اعتداء الحارس الفاخوري على زميله مهند سمرين، والتي اتهمه الأسمر بالتحريض عليها.

كما انتقد تشكيلة لجنة التعاقدات، قائلاً “أنها خلت لأول مرة من مدير النشاط في “خطوة ذكية” لتسهيل تجديد عقد شلباية بعيدًا عن تدخلات والده”.

وختم الأسمر تصريحاته بالتأكيد على تسجيل اعتراض رسمي للنادي، مطالبًا بتقييم فني حقيقي للتعاقدات المحلية التي “لا تلبي حاجة الفريق ولا تطوّر المراكز الأساسية”، على حد تعبيره.


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