نقل تصفيات كأس آسيا للسيدات من الأردن إلى قطر بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، أن تصفيات كأس آسيا للسيدات المقرر إقامتها الأسبوع المقبل في الأردن، نُقلت إلى قطر في وقت لاحق، نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومقره العاصمة الماليزية كوالالمبور، إن مباريات التصفيات ضمن المجموعة الأولى والتي كانت مقررة في الفترة بين 23 حزيران والخامس من تموز في العاصمة عمّان، نُقلت إلى قطر، وستُقام الآن في الفترة بين السابع و19 تموز.

وأضاف في بيان: “سيتم تأكيد المزيد من التفاصيل حول مكان ومواعيد المباريات في الوقت المناسب”.

وقال الاتحاد السنغافوري لكرة القدم في بيان آخر إن تأجيل المباريات وتغيير الدولة المضيفة جاء بسبب “الوضع الراهن في المنطقة والمخاوف اللوجستية التي أثارتها” المنتخبات المشاركة.

وكان من المقرر أن تتنافس سنغافورة في عمان ضد الأردن المضيفة وإيران ولبنان وبوتان ضمن المجموعة الأولى من ثماني مجموعات ضمن الدوري التمهيدي لكأس آسيا للسيدات 2026 المقرر إقامتها في آذار المقبل في أستراليا.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني للتصفيات إلى النهائيات للحاق بأستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، والصين حاملة اللقب.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن كثفت إسرائيل وإيران غاراتهما الجوية ضد بعضهما البعض، مما ينذر بتدخل الولايات المتحدة في الصراع.