ذخيرة حية وإحراق حافلة وإصابة حكم برتغالي في ديربي بالدوري الليبي

وطنا اليوم:تحوّل “ديربي” طرابلس بين الأهلي والاتحاد، في إطار منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، إلى مشهد دامٍ، بعدما اندلعت أعمال عنف خطيرة في محيط الملعب، إثر إطلاق أحد المشجعين النار باتجاه جماهير الفريق المنافس، في واقعة صادمة هزّت الشارع الرياضي في البلاد. كذلك تعرضت حافلة نادي الاتحاد للإحراق، في تصعيد غير مسبوق يُضاف إلى سلسلة تجاوزات شهدها هذا الموسم، رغم الإجراءات الأمنية ومحاولات التنظيم الإداري لضمان سير المباريات في أجواء آمنة.

وسارت الأجواء بشكل طبيعي قبل انطلاق المباراة، دون مؤشرات على وقوع تجاوزات، ليُعطي الحكم البرتغالي إشارة البداية. وسعى الفريقان للتسجيل وإرضاء الجماهير، لكن أول الأحداث المثيرة جاءت بطرد مهاجم الأهلي طرابلس، الدولي الليبي حمدو الهوني (31 عاماً)، بعد اعتدائه على مدافع الاتحاد، سند الكوري (30 عاماً). وتصاعد التوتر لاحقاً، حين افتتح المغربي نوفل الزرهوني (30 عاماً) التسجيل للاتحاد، قبل أن يحتفل بطريقة استفزازية أثارت غضب لاعبي الأهلي، لتتواصل بعدها فصول التوتر داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وتزايد الغضب في صفوف نادي الأهلي طرابلس، بعد أن اعتبر مدربه ولاعبوه أن طرد حمدو الهوني كان قراراً مجحفاً، لتتعالى احتجاجاتهم على طاقم التحكيم، ما دفع الحكم البرتغالي إلى إيقاف المباراة، وهو ما أثار حالة من الفوضى في المدرجات، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن استئناف اللقاء من عدمه، ما دفع بعض الجماهير إلى اقتحام أرضية الملعب. ووسط هذا التوتر، أقدم عدد من مشجعي الأهلي على إحراق حافلة نادي الاتحاد، فيما شهد محيط الملعب تصعيداً خطيراً، بعدما أطلق أحد المشجعين النار باتجاه جماهير أخرى، في حادثة شكلت ذروة الانفلات الأمني.

وتعيش الكرة الليبية أزمة متفاقمة يعجز اتحاد الكرة عن إيجاد حلول جذرية لها، رغم التهديدات السابقة بفرض عقوبات قبل انطلاق الموسم. وتزداد المخاوف من تأخر ختام الموسم الكروي، في ظل استحالة إقامة المباريات بأجواء متوترة كتلك، رغم إعلان إقامة “سداسي التتويج” بمدينة ميلانو الإيطالية. وفي خضم هذه الفوضى، تتنصل الأندية من المسؤولية، إذ نشر نادي الاتحاد بياناً عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” ندّد فيه بالأحداث، وطالب بتدخل الجهات المعنية، موضحاً أن “نادي الاتحاد يطالب السيد المستشار النائب العام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بفتح تحقيق حيال الحادثة المؤسفة”. ومن جانبه، شجب نادي الأهلي طرابلس، في بيان رسمي، واقعة إطلاق النار على مشجعيه، مضيفاً: “يعرب النادي الأهلي عن إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد جماهير النادي، في أثناء المباراة وبعدها داخل مقر النادي، ويطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.