نووي إيران في خطر.. إسرائيل تقصف مفاعل راك

وطنا اليوم:في تطور خطير يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت مفاعل راك النووي للماء الثقيل الواقع جنوب غربي طهران.

وفي وقت سابق، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من البقاء في محيط مفاعل راك للماء الثقيل الواقع في إيران، داعية إلى إخلاء المنطقة.

ويقع مفاعل راك للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.

ويُستخدم الماء الثقيل في تبريد المفاعلات النووية، لكنه ينتج كمنتج ثانوي مادة البلوتونيوم، التي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة النووية، مما يمنح إيران مسارا آخر نحو إنتاج قنبلة نووية، إلى جانب تخصيب اليورانيوم، في حال قررت المضي في هذا الطريق.

وكانت إيران قد وافقت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية على إعادة تصميم المفاعل لتقليل المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية.

وفي عام 2019، بدأت إيران تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل راك، وهو ما لم يعتبر حينها انتهاكا للاتفاق النووي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس انه ضرب مجددا منشأة نطنز النووية فضلا عن “مفاعل نووي متوقف” في أراك خلال ضربات ليلية.

وأوضح الجيش أن سلاح الجو “ضرب موقع لتطوير أسلحة نووية في منطقة نطنز” مضيفا أن “المفاعل النووي المتوقف في اراك في إيران استهدف” أيضا.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 40 طائرة مقاتلة نفذت الليلة الماضية غارات على عشرات الأهداف في إيران بينها مفاعل آراك النووي الإيراني.