مجموعة السبع تتخلى عن إصدار بيان مشترك بشأن أوكرانيا

وطنا اليوم:غادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة مجموعة السبع يوم الثلاثاء بمساعدات جديدة من كندا التي تستضيف القمة دعما لبلاده في حربها ضد روسيا، لكنه قال إن الدبلوماسية “تمر بأزمة” بعدما ضاعت فرصة الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على المزيد من الأسلحة.

تواجه مجموعة السبع صعوبة في التوصل إلى موقف موحد بشأن الصراع في أوكرانيا وبين إسرائيل وإيران، في ظل تعبير ترامب صراحة عن دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومغادرته قبل الموعد بيوم لمناقشة الصراع الإسرائيلي الإيراني من واشنطن.

وقال مسؤول كندي لصحفيين في بادئ الأمر إن كندا تراجعت عن خططها لإصدار مجموعة السبع بيانا قويا بشأن الحرب في أوكرانيا بعد معارضة الولايات المتحدة.

وقالت إيميلي وليامز مديرة العلاقات الإعلامية لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت لاحق إنه لم يتم التخطيط مطلقا لأي بيان مقترح بشأن أوكرانيا.

وكان كارني قد قال في وقت سابق من نفس اليوم إن أوتاوا ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بملياري دولار كندي (1.47 مليار دولار) إلى كييف، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية جديدة.

وقال زيلينسكي إنه أبلغ قادة مجموعة السبع بأن “الدبلوماسية تمر الآن بأزمة”، وأضاف أنهم بحاجة إلى الاستمرار في مطالبة ترامب “باستخدام نفوذه الحقيقي” لفرض إنهاء الحرب.

ورغم أن كندا من أبرز المدافعين عن أوكرانيا، فإن قدرتها على مساعدة كييف تقل بكثير عن قدرة الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة. وكان زيلينسكي قد عبر عن أمله في التحدث مع ترامب بشأن شراء المزيد من الأسلحة.

وبعد اختتام القمة في منتجع كاناناسكيس الجبلي، أصدر كارني إفادة رئاسية تلخص المداولات.

وقال فيها “أبدى قادة مجموعة السبع دعمهم لجهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.

وأضاف “أقروا بالتزام أوكرانيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، واتفقوا على ضرورة أن تحذو روسيا حذوها.. قادة مجموعة السبع عازمون على استكشاف جميع الخيارات لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك العقوبات المالية”.

تتولى كندا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام. ولا يحتاج القادة الآخرون إلى التوقيع على بيانات رئاسة مجموعة السبع.

وكان ترامب قد وافق على بيان جماعي نشر يوم الاثنين يدعو إلى حل الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال كارني “أصدرنا إعلانا نظرا للوضع الاستثنائي والمتسارع في إيران”.

وقال مسؤول أوروبي إن القادة أكدوا لترامب عزمهم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا، وبدا ترامب معجبا بذلك رغم أنه لا يؤيد العقوبات من حيث المبدأ.

وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إنهم سمعوا إشارات من ترامب بأنه يريد زيادة الضغط على بوتين والنظر في مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي صاغه السناتور ليندسي جراهام، لكنه لم يتعهد بأي شيء.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس “أعود إلى ألمانيا بتفاؤل حذر بشأن اتخاذ قرارات أيضا في أمريكا خلال الأيام المقبلة لفرض المزيد من العقوبات على روسيا”.

واتفق قادة مجموعة السبع على ستة بيانات تتعلق بتهريب المهاجرين والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وحرائق الغابات والقمع العابر للحدود والحوسبة الكمومية