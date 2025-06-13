الوطن أولاً… مسؤولية لا شعار

بقلم: حسين أحمد الضمور

في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث، وتزداد فيه التحديات، يبقى الثابت الوحيد هو انتماؤنا لهذا الوطن العزيز، وولاؤنا للقيادة الهاشمية الحكيمة، وثقتنا المطلقة بجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

التمسك بمبدأ “الوطن أولاً” ليس ترفًا فكريًا أو شعارًا نردده عند الحاجة، بل هو ضرورة وجودية، تُبنى عليها معنوياتنا، ويترسخ بها إحساسنا بالهوية والانتماء. فالوطن ليس أرضًا فحسب، بل كرامة، وأمان، ومستقبل، وهو الإطار الجامع الذي نعيش فيه ونحيا لأجله.

نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز هذا المبدأ، لا من باب الأنانية أو الانغلاق، بل من باب المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا أن نكون خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وأن لا نكون أداة لنشر الإشاعة أو التهويل أو التشكيك. فحقك كمواطن أن تعيش بأمان، وواجبك في المقابل أن لا تكون شريكًا في الترهيب أو زعزعة الثقة.

إن نشر الإشاعات والمعلومات المغلوطة، خاصة في ظل ما نشهده من تفاعل رقمي واسع عبر وسائل التواصل، لا يقل خطرًا عن أي تهديد خارجي، لأنه يستهدف الروح المعنوية ويهزّ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وهنا، تتجلى أهمية الوعي الوطني، الذي يبدأ من الفرد ويصبّ في مصلحة الجماعة.

علينا جميعًا أن ندرك أن الحفاظ على استقرار وطننا مسؤولية مشتركة، وأن مواقفنا، مهما بدت بسيطة، قد تكون فارقة. فلنكن جميعًا سفراء للوعي، جنودًا للكلمة الصادقة، وعونًا لهذا الوطن الذي لم يبخل علينا يومًا بشيء.

حسين أحمد الضمور

محامٍ – نقيب متقاعد من الأمن العام