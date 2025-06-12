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التربية تعمم بضرورة ترخيص المنصات التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

45 ثانية ago
التربية تعمم بضرورة ترخيص المنصات التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية (مبنية على منهج دراسي)، بضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم الخاص، وذلك لغايات ترخيص منصاتها.
وأكد مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة، طارق الطراونة، أن الوزارة مستمرة في استقبال الطلبات حتى مساء الاثنين 30 حزيران 2025.
وبيّن الطراونة أن الوزارة فتحت باب استقبال طلبات ترخيص المنصات التعليمية منذ بداية العام الحالي.


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