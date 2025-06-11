اتحاد الكرة: تعويض الجماهير التي لم تدخل مباراة النشامى وكانت تملك تذاكر

وطنا اليوم:تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم بجزيل الشكر والامتنان للجماهير التي تقف دائما خلف المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن حضورها ودعمها كان له الأثر الكبير في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل التاريخي للنشامى إلى نهائيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد أنه يتفهم مشاعر الجماهير التي مرت بصعوبات أثناء دخولها إلى الملعب في المباراة الأخيرة من التصفيات يوم أمس (الأردن والعراق)، ويلمس حجم الاستياء الناتج عن التجربة التي لم ترق إلى معايير الجودة التي يعمل عليها الاتحاد، حيث أدى توافد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر للمباراة، إلى جانب العديد من الأشخاص من حاملي التذاكر غير الصالحة للدخول، إلى عرقلة عملية الدخول عند البوابات وإرباك الخطط التنظيمية المعدة مسبقا مع الأجهزة الأمنية المختصة بدخول الجماهير.

ودعا الاتحاد الجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباراة عبر المنصة الرسمية، ولم تتمكن من دخول الملعب، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي ticketing.support@jfa.com.jo برسالة تتضمن الاسم الرباعي والرقم الوطني المسجل على المنصة عند إتمام عملية الشراء بالإضافة إلى رقم الطلب للتذكرة ورقم الهاتف، ليتم تعويضهم حسب الأحقية وبناء على مطابقة بياناتهم مع منصة التذاكر.

وجدد الاتحاد الأردني لكرة القدم اعتزازه الكبير بالجماهير الأردنية، وأكد أنه سيتابع جميع التفاصيل التنظيمية مع الجهات المعنية، لمعالجة أي أخطاء وضمان عدم تكرارها مستقبلا، مشددا في الوقت ذاته دعوته للجماهير على ضرورة شراء تذاكر المباريات عبر منصة الاتحاد الرسمية فقط.