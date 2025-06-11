نادي الحسين اربد يكشف سبب الحجز على أمواله

وطنا اليوم:أصدر نادي الحسين الرياضي بيانا توضيحيا بعد تداول معلومات تفيد بوجود حجز على أموال النادي بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة.

وبينت إدارة النادي أن القضية المتداولة تعود إلى المكاتب الإدارية التي استأجرها النادي في وقت سابق، حيث نشأ خلاف قانوني بين الطرفين، ما دفع المؤجر إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بقيمة الإيجار المستحقة، مؤكدا النادي أن القضية كانت منظورة لدى المحكمة منذ مدة، وصدر فيها القرار مؤخرًا.

وأكدت إدارة النادي احترامها الكامل لأحكام القضاء الأردني والتزامها بتنفيذ القرار، حيث سيتم سداد المبلغ المستحق، الذي لا يتجاوز 8500 دينار أردني، من خلال الحساب البنكي الخاص بالنادي وحسب الأصول القانونية.

كما طمأنت إدارة النادي جمهورها الوفي بأن هذه القضية لن تؤثر على سير العمل داخل النادي، وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا بثبات وثقة، مستمدين العزم من دعمكم الدائم وحرصكم الصادق على مصلحة النادي.