أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بعيد الأضحى وتأهل المنتخب

وطنا اليوم:تبادلت أسرة جامعة البترا التهاني بعيد الأضحى المبارك، في لقاء جمع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، والمستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، بأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية. امتزجت فرحة العيد بمشاعر الفخر بإنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى” وتأهله التاريخي للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، مع التضامن الصادق والدعاء لأهلنا في قطاع غزة.

هنأ عبد الرحيم وبدران أسرة الجامعة بحلول عيد الأضحى، متمنيين لهم عاما مباركا حافلا بالإنجاز. وقال عبد الرحيم إن التواصل الاجتماعي بين أفراد أسرة الجامعة يكتسب أهمية خاصة، معربا عن اعتزازه بهذا التواصل الذي يرسخ قيم الترابط والمودة.

دعا عبد الرحيم العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية إلى مواصلة العطاء والالتزام بالتميز، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الجامعة الطموحة على جميع الأصعدة.

شهد اللقاء حضور عمداء الكليات ومديري الدوائر وعدد كبير من أسرة الجامعة، وعكس أجواء من الألفة والمحبة.