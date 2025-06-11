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انتهاء أزمة المطار لأشهر تيك توكر في العالم

40 ثانية ago
انتهاء أزمة المطار لأشهر تيك توكر في العالم

وطنا اليوم:غادر خابي لامي، أشهر الشخصيات على منصة “تيك توك” عالميا، الولايات المتحدة، بعد أن احتجزته سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.
وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن المؤثر السنغالي الإيطالي لامي، واسمه القانوني سرينغ خبان لامي، احتجز يوم الجمعة في مطار هاري ريد الدولي، لكن سُمح له بمغادرة البلاد طواعية من دون صدور أمر ترحيل بحقه.
وأوضح المتحدث أن لامي دخل الولايات المتحدة في 30 أبريل، وتجاوز شروط التأشيرة التي دخل بموجبها.
ولم يدل لامي بأي تعليق علني بشأن احتجازه حتى الآن.
وتأتي مغادرته في ظل تصاعد حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة، بما في ذلك المداهمات في لوس أنجلوس التي أشعلت احتجاجات واسعة ضد إدارة الهجرة والجمارك، مع استمرار ترامب في اختبار حدود صلاحياته التنفيذية.
ومُنح لامي خيار “المغادرة الطوعية”، وهي صيغة قانونية تتيح للمحتجزين مغادرة الولايات المتحدة دون أن يسجل بحقهم أمر ترحيل رسمي، مما يسمح لهم بإمكانية العودة إلى البلاد لاحقا، خلافا لأوامر الترحيل التي قد تمنع العودة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويبلغ لامي من العمر 25 عاما، واشتهر عالميا خلال أزمة كورونا من دون أن ينطق كلمة واحدة في مقاطع الفيديو الخاصة به، حيث كان يرد بسخرية على مقاطع “حيل الحياة” المبالغ فيها.
ويتابع حسابه على “تيك توك” أكثر من 162 مليون شخص.
ولد لامي في السنغال وانتقل إلى إيطاليا عندما كان رضيعا برفقة والديه من الطبقة العاملة، ويحمل الجنسية الإيطالية.


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