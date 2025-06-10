أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ الملك وولي عهده الأمين بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

وطنا اليوم:أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

نرفع الهامة فخراً بجيشنا الباسل، رجال صدقوا الوعد، وكتبوا بدمائهم تاريخ الكرامة والمجد، هم السند وقت الشدة، والحصن الحصين في وجه كل معتدٍ وطامع