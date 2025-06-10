بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

منتخبا الإمارات وقطر إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

29 ثانية ago
منتخبا الإمارات وقطر إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث حسمت منتخبات قطر والإمارات تأهلهما إلى الملحق، بينما ودّع منتخبا الكويت والبحرين السباق بعد نتائج مخيبة.

المجموعة الأولى: قطر والإمارات إلى الملحق

في إطار المجموعة الأولى، تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 21 نقطة، في حين تجمّد رصيد “العنابي” عند 13 نقطة في المركز الرابع، ما يضعه ضمن المتأهلين إلى الملحق الآسيوي. ورغم غياب الفوز، تبقى لقطر فرصة المنافسة على بطاقة التأهل من خلال هذا الملحق، بقيادة نجمها أكرم عفيف.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، تعادل منتخب الإمارات مع مضيفه منتخب قرغيزستان بنتيجة 1-1، ليصل “الأبيض” إلى 15 نقطة في المركز الثالث، ويضمن بدوره التوجه إلى الملحق الآسيوي بحثاً عن التأهل إلى النهائيات العالمية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية تحسم الصدارة والكويت تودع

شهدت المجموعة الثانية فوزاً كبيراً لمنتخب كوريا الجنوبية على ضيفه منتخب الكويت برباعية نظيفة، في لقاء أظهر فيه “الشمشون” الكوري تفوقاً واضحاً في الأداء والنتيجة، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 22 نقطة، ويؤكد تأهله الرسمي إلى مونديال 2026. في المقابل، توقفت نقاط “الأزرق” الكويتي عند خمس نقاط فقط، ليغادر التصفيات دون تحقيق التأهل أو الوصول إلى الملحق.

المجموعة الثالثة: اليابان تكتسح.. وخروج البحرين

أما في المجموعة الثالثة، فقد تلقى منتخب البحرين خسارة مفاجئة أمام مضيفه منتخب الصين بهدف دون رد، ليتجمّد رصيد “الأحمر” عند 6 نقاط ويُقصى رسمياً من سباق التأهل، سواء بشكل مباشر أو عبر الملحق.
في المقابل، واصل منتخب اليابان عروضه القوية واكتسح نظيره الإندونيسي بسداسية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد إندونيسيا عند 12 نقطة، ليحتل المركز الرابع ويضمن التوجه إلى الملحق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:21

استشهاد شقيقيْن وإصابة 4 جنود للاحتلال في عملية واسعة بنابلس

20:16

الإعلان عن تشكيلة النشامى لملاقاة العراق

19:46

جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية توزع 1000 أضحية على أكثر من 4000 عائلة بمناسبة عيد الأضحى

19:40

سوريا: ضوابط جديدة لملابس الرجال والنساء في الشواطئ والمسابح

19:30

اضطرابات لوس أنجلوس.. هل هي معركة أرادها ترامب من أجل التشريع الكبير

19:23

الشوبكي: زيارة الرئيس اللبناني إلى الأردن فرصة استراتيجية لتفعيل تصدير الطاقة

19:10

الأردن يعرب عن تعازيه وتضامنه مع النمسا

19:06

بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

16:59

لقاء أخوي يلامس القلوب… العراق والأردن يجددان عهدهما في لحظة محبة وتاريخ مشترك برعاية كتلة حزب عزم النيابية

16:57

غريتا تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

16:53

شاهد بالصور : أفراح آل الأفغاني

16:14

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن

وفيات
وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025وفيات الخميس 5-6-2025