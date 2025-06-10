منتخبا الإمارات وقطر إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

وطنا اليوم:اختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، حيث حسمت منتخبات قطر والإمارات تأهلهما إلى الملحق، بينما ودّع منتخبا الكويت والبحرين السباق بعد نتائج مخيبة.

المجموعة الأولى: قطر والإمارات إلى الملحق

في إطار المجموعة الأولى، تلقى المنتخب القطري خسارة ثقيلة أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 21 نقطة، في حين تجمّد رصيد “العنابي” عند 13 نقطة في المركز الرابع، ما يضعه ضمن المتأهلين إلى الملحق الآسيوي. ورغم غياب الفوز، تبقى لقطر فرصة المنافسة على بطاقة التأهل من خلال هذا الملحق، بقيادة نجمها أكرم عفيف.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، تعادل منتخب الإمارات مع مضيفه منتخب قرغيزستان بنتيجة 1-1، ليصل “الأبيض” إلى 15 نقطة في المركز الثالث، ويضمن بدوره التوجه إلى الملحق الآسيوي بحثاً عن التأهل إلى النهائيات العالمية.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية تحسم الصدارة والكويت تودع

شهدت المجموعة الثانية فوزاً كبيراً لمنتخب كوريا الجنوبية على ضيفه منتخب الكويت برباعية نظيفة، في لقاء أظهر فيه “الشمشون” الكوري تفوقاً واضحاً في الأداء والنتيجة، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد 22 نقطة، ويؤكد تأهله الرسمي إلى مونديال 2026. في المقابل، توقفت نقاط “الأزرق” الكويتي عند خمس نقاط فقط، ليغادر التصفيات دون تحقيق التأهل أو الوصول إلى الملحق.

المجموعة الثالثة: اليابان تكتسح.. وخروج البحرين

أما في المجموعة الثالثة، فقد تلقى منتخب البحرين خسارة مفاجئة أمام مضيفه منتخب الصين بهدف دون رد، ليتجمّد رصيد “الأحمر” عند 6 نقاط ويُقصى رسمياً من سباق التأهل، سواء بشكل مباشر أو عبر الملحق.

في المقابل، واصل منتخب اليابان عروضه القوية واكتسح نظيره الإندونيسي بسداسية نظيفة، رافعاً رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد إندونيسيا عند 12 نقطة، ليحتل المركز الرابع ويضمن التوجه إلى الملحق.