الإعلان عن تشكيلة النشامى لملاقاة العراق

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الثلاثاء، تشكيلة المنتخب الوطني لملاقاة نظيره العراقي ضمن منافسات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة، يزيد أبو ليلى، سليم عبيد ويزن العرب ومحمد أبو النادي مهند أبو طه وأحمد عساف، نزار الرشدان وإبراهيم سعادة محمود مرضي وعلي علوان ويزن النعيمات.

وضمِن المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم، بعيدا عن نتيجة مباراته أمام العراق، بعد أن حلّ في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الكوري الجنوبي صاحب الـ22 نقطة، ليتأهل المنتخبان معا إلى المونديال.

ويسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز على العراق؛ لتحسين تصنيفه العالمي، فيما يبحث العراق عن الفوز للتأهل إلى الملحق.

وفي جانبه أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم تشكيلة منتخبه، جلال حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، فرانس بطرس، إبراهيم بايش، ايمار شير، أسامة رشيد، ماركو فرج، علي جاسم، أيمن حسين.