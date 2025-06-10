ولي العهد يهنئ بتأهل النشامى لكأس العالم

وطنا اليوم:عبّر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن فخره واعتزازه بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الرياضة الأردنية.

ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” رسالة تهنئة جاء فيها:

“وراء كل إنجاز عظيم، أشخاص عملوا بجهد وإخلاص، وآمنوا بالحلم منذ اللحظة الأولى. كل الشكر والتقدير لعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة التي تكللت بهذا التأهل التاريخي للنشامى.”

وتأتي تهنئة سموه تقديرًا لما بذله المنتخب الوطني من أداء مميز ومستوى عالٍ خلال التصفيات، وإشادةً بالجهود المتواصلة التي يقودها سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، في دعم وتطوير الرياضة الأردنية.

ويُعد هذا التأهل الأول من نوعه للمنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم، ما يعزز من مكانة الكرة الأردنية على الساحة الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للرياضة في المملكة