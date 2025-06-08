مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين يرحب بالأشقاء الصحفيين العراقيين القادمين إلى المملكة لتغطية مباراة الأردن والعراق

وطنا اليوم _يرحب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالأشقاء الصحفيين العراقيين القادمين إلى المملكة لتغطية مباراة الأردن والعراق، والتي تقام يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025 على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويؤكد المجلس أن هذه المباراة تمثل محطة رياضية مهمة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن كرة القدم لطالما كانت وسيلة للتقارب بين الشعوب، وتعبيرًا عن الروح الرياضية والوحدة العربية.

ويدرك المجلس أن الحماسة الجماهيرية قد تفرز أحيانًا بعض المناكفات، لكنه يؤكد ثقته بأن نهاية كل تنافس رياضي هي الاحترام والمحبة، التي تليق بتاريخ ووعي الشعبين الأردني والعراقي، وما يجمعهما من وشائج تاريخية وإنسانية لا تهزها مواقف فردية أو عابرة.

ويدعو المجلس إلى عدم الانجرار وراء الأصوات النشاز التي تحاول تعكير أجواء هذه المناسبة الرياضية، مؤكدًا أن العلاقة الأردنية العراقية أعمق وأمتن من أن تتأثر بتصرفات لا تعبّر إلا عن أصحابها.

وأكد المجلس أن الأردن يفتح أبوابه وقلوبه بكل محبة وترحاب للجماهير العراقية، سواء القادمة من العراق أو المقيمة في المملكة.

وأشار المجلس إلى أن الأردن كان أول دولة بادرت إلى كسر الحظر المفروض على الملاعب العراقية، حين شارك في المباراة الودية التاريخية التي أقيمت في ملعب البصرة الدولي في حزيران 2017، دعمًا لحق العراق في استضافة المباريات الدولية على أرضه.