الأمير علي: التأهل إلى كأس العالم يستدعي وقفة وطنية ودعما شاملا

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، أن التأهل إلى كأس العالم يستدعي وقفة جادة من جميع القطاعات الوطنية.

وأشار الأمير علي، في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أهميةَ توفير دعم متكامل للمراحل المتقدمة من خطة الاتحاد الاستراتيجية، لمواجهة التحدي العالمي بما يليق بطموحات الوطن.

كما هنأ سمو الأمير، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتأهل نشامى المنتخب الوطني إلى كأس العالم.

وقال الأمير علي في منشور آخر له على “إكس”: “أهنئ أخي وسيدي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بتأهل نشامى المنتخب الوطني لكأس العالم.. إنجاز كبير فرّح قلوب الأردنيين وخلى العيد عيدين، الله يديم الأفراح على بلدنا، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير”.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

ويلتقي”النشامى” مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.

وعمّت الأفراح العاصمة عمّان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.