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فعاليات عائلية وعرض مباراة الأردن والعراق بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية الثلاثاء المقبل

36 ثانية ago
فعاليات عائلية وعرض مباراة الأردن والعراق بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم:بالتزامن مع الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تخصص وزارة الشباب مساء الثلاثاء المقبل، مواقع لإقامة فعاليات عائلية متنوعة، يتخللها عرض مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وذلك على شاشات عرض كبيرة لتمكين الجماهير من مشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب.
وأضافت الوزارة أن احتفالات وطنية شعبية ستُقام، وذلك بمناسبة عيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، حيث تنطلق الفعاليات ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، في جميع محافظات المملكة.


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