رئيس الاتحاد العراقي يرفض الاستقالة ويؤكد: سنقاتل في الملحق

وطنا اليوم:أعلن عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، تمسكه بمنصبه ورفضه تقديم الاستقالة، رغم فشل المنتخب العراقي في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية 0-2 في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.

وأكد درجال أن المنتخب سيواصل المنافسة في الملحق الآسيوي لتحقيق حلم التأهل.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن الملحق يضم ستة منتخبات، مقسمة إلى مجموعتين، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يتنافس صاحبي المركز الثاني على فرصة إضافية عبر الملحق العالمي.

في بيان رسمي صدر الجمعة، عبر درجال وأعضاء المكتب التنفيذي عن أسفهم لعدم التأهل المباشر، مؤكدين أن الهدف لا يزال قائمًا.

وقال درجال: “سنبذل كل جهد ممكن في الملحق الآسيوي لحجز إحدى بطاقتي التأهل.

مشروعنا هو الوصول إلى المونديال، ونعد الجماهير بتحقيق هذا الحلم في أكتوبر المقبل”.

وأضاف: “نشعر بحزن عميق، لكن هذه الخسارة ستكون حافزًا لنا للعمل بجدية أكبر.

نثق بالجهاز الفني واللاعبين، ونطالب الجماهير بمواصلة دعمهم”.

وأكد أن الاستعدادات للمرحلة الحاسمة بدأت بالفعل، مشددًا على أن المنتخب “سيقاتل بكل قوة لإسعاد 45 مليون عراقي ورفع اسم العراق عالميًا”.