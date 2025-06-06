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الاتحاد الأردني لكرة القدم: سنبدأ بمشروع خصخصة الأندية

7 ثواني ago
الاتحاد الأردني لكرة القدم: سنبدأ بمشروع خصخصة الأندية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة إن الاتحاد سيبدأ بمشروع خصخصة الأندية، مضيفًا أنه أمر يعول عليه الاتحاد في تحسين الوضع المالي للأندية.
وأضاف جمعة، أن خصخصة الأندية تتطلب تشريعات جديدة وحوافز، لتبدأ الأندية في الصرف على نفسها.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ بـ التمكين الإداري والمالي للأندية، وتحويلها إلى شركات، مشددًا على ضرورة “تحويل الأندية إلى شركات”.
وتحدث عن أنه سيتم تقليص عدد أندية المحترفين من 12 إلى 10، الأمر الذي سيزيد أرباح الأندية من الرعاة بسبب انخفاض عدد الأندية المستفيدة.
وأضاف أن بطولة دوري المحترفين ستكون وفق نظام 3 مراحل.
ولفت إلى أن الاتحاد يعتمد على القطاع الخاص لدعم المنتخب الوطني، متوقعًا أن يزداد حجم الدعم للمنتخب الوطني وارتفاع قيمة الدعم بعد وصوله لكأس العالم.
وبين أن وصول المنتخب الوطني لكأس العالم سيسلط الضوء على اللاعبين الأردنيين، مؤكدًا أن أفضل مهاجمَيْن في قارة آسيا هما مهاجمَا المنتخب الوطني.
وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العُماني 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات المونديال.
ورفع النشامى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف كوريا الجنوبية المتصدرة بـ 19 نقطة، والتي تغلبت بدورها على العراق الذي استقر ثالثًا بـ 12 نقطة، ثم عُمان بـ 10، وفلسطين بـ 9، والكويت بـ 5.


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