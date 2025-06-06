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منتخب فلسطين ينعش آماله بالتأهل للمونديال وقطر تفوز على إيران

38 ثانية ago
منتخب فلسطين ينعش آماله بالتأهل للمونديال وقطر تفوز على إيران

وطنا اليوم:سجل على علوان مهاجم الأردن ثلاثية ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين 3-صفر على عُمان في وقت سابق اليوم، ليرفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني.
وسجل منتخب فلسطين هدفا في كل شوط ليفوز على مضيفه الكويتي 2-صفر في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الثانية، وينعش آماله في بلوغ كأس العالم 2026 لكرة القدم لأول مرة.
ووضع تامر صيام الضيوف في المقدمة في الدقيقة 32 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من عدي الدباغ.
وضاعف وسام أبوعلي (مهاجم الأهلي المصري) -الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة- النتيجة قبل النهاية بدقيقتين من ركلة جزاء عندما سدد الكرة بقوة على يسار الحارس خالد الرشيدي.
ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس متقدما بفارق 4 نقاط عن الكويت متذيلة الترتيب.
وتأهلت كوريا الجنوبية للنهائيات بعد فوزها على العراق 2-صفر في البصرة، ولحق بها الأردن بفضل فوزه الكبير 3-صفر على عُمان في مسقط.
وسينافس كل من العراق الثالث (12 نقطة) وعُمان الرابع (10 نقاط) وفلسطين، على بطاقتي التأهل للملحق القاري بالجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل.

قطر تتمسك بأمل التأهل
وفي مباراة أخرى، فازت قطر 1-صفر على إيران لتضمن مواصلة مشوارها في ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجل بيدرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعد دقائق من طرد ميلاد محمدي لاعب المنتخب الإيراني إثر حصوله على بطاقتين صفراوين.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد قطر إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط أمام قرغيزستان خامسة الترتيب بالجولة الثامنة للمجموعة الأولى. وكانت إيران المتصدرة قد ضمنت التأهل بالفعل لكأس العالم.
ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة أخرى من التصفيات.


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