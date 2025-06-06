الاتحاد الأردني: النشامى في طريقهم إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر صفحته على “فيسبوك”، فيديو يظهر بعثة المنتخب الوطني وهي تغادر العاصمة العُمانية مسقط متجهه إلى أرض الوطن.

وعلق الاتحاد على الفيديو قالا: “النشامى في طريقهم إلى أرض الوطن”.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم ستعود ظهر الجمعة، إلى عمّان قادمة من العاصمة العُمانية مسقط.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وقال لاعب منتخب النشامى موسى التعمري للجماهير الأردنية بعد مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العُماني والتي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح النشامى الخميس. انتظرونا غدا حين العودة إلى الأردن.

وفاز المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، على نظيره العُماني بـ3 نظيفة في مسقط في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويلتقي”النشامى” مساء الثلاثاء نظيره العراقي على ستاد عمّان الدولي.

وعمّت الأفراح العاصمة عمّان وجميع المحافظات، بعد الفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره العُماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.