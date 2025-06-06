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منتخب النشامى .. مونديالي بامتياز

44 ثانية ago
منتخب النشامى .. مونديالي بامتياز

وطنا اليوم _تأهل منتخب النشامى إلى مونديال ٢٠٢٦ بامتياز، بعد أن اتضحت نتيجة مباراة كوريا الجنوبية والعراق، والتي انتهت ٢ـ٠ لصالح الشمشون قبل قليل.

 

وبهذه النتيجة ابتعد المنتخب العراقي عن المنافسة على البطاقة المباشرة والتي خطفها النشامى بعد أن حقق فوزاً عريضاً ومستحق على نظيره العماني ٣ـ٠، ليصبح رصيد النشامى قبل الجولة الأخيرة ١٦ نقطة خلف كوريا ١٧ نقطة، التي تأهلت مباشرة كذلك للمونديال المقبل، فيما سينتظر العراقي البحث عن التأهل عبر الملحق.

 

وستكون مباراة النشامى يوم الثلاثاء المقبل ١٠ الجاري أمام أسود الرافدين تحصيل حاصل للنشامى، في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن مكان في الملحق لباقي منتخبات المجموعة الثانية (العراق، عمان، فلسطين والكويتي).

 

وللتذكير وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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