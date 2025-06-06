وائل شقيرات يبارك التأهل التاريخي للنشامى إلى كأس العالم 2026

وطنا اليوم _تقدم رجل الأعمال الأردني البارز، وائل شقيرات، بأحر التهاني والتبريكات للمنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة تأهله التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويعد هذا الإنجاز سابقة فريدة، حيث يتأهل المنتخب الأردني لأول مرة في تاريخه، ويكون بذلك أول منتخب عربي يحقق هذا السبق في نسخة 2026.

وفي تصريح له، بارك شقيرات هذا الإنجاز غير المسبوق إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. كما وجه تحياته وتقديره للجهازين الفني والإداري للمنتخب، وللجماهير الأردنية الوفية التي وقفت خلف “النشامى” بكل فخر وإيمان، وكانت السند والعون في تحقيق هذا الحلم.وأكد شقيرات أن أبطال المنتخب قد سطروا “إنجازًا وطنيًا عظيمًا سيدون بأحرف من نور في سجل الرياضة الأردنية”، مشددًا على أن هذا التأهل يضاف إلى رصيد الفخر الذي يصنعه شباب الوطن في مختلف الميادين، ويعكس الطاقات الكامنة والإصرار الأردني.

وثمّن شقيرات عاليًا “الدعم الملكي المتواصل” الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدًا بـ “العزيمة الصلبة” التي تحلى بها اللاعبون والجهازان الفني والإداري. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا الإنجاز التاريخي هو “ثمرة للإرادة الأردنية الأصيلة” وقدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات العالمية.