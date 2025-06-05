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رياضة
عاجل-الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: محطة تاريخية تحققت بتأهل الأردن إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه
3 ساعات ago
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24 ساعة
03:57
ماسك يؤيد فكرة عزل ترمب
00:03
الجغبير: القطاع الصناعي يبارك للقيادة والشعب فوز منتخب النشامى
23:49
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المشاقبة والشرع
22:22
الملك يهنئ النشامى بتأهلهم التاريخي إلى نهائيات كأس العال
21:01
النشامى يُسقطون عُمان بثلاثية علوان ويقتربون من المونديال
20:49
سوريا ولبنان.. تلازم المسارين أم انفصالهما؟
20:37
الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن
20:34
مواجهة كلامية بين ترامب وماسك.. هل تنتهي العلاقة الرائعة
20:22
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اورنج تحتفل بيوم البيئة العالمي والذكرى السنوية الأولى لإطلاق منصة “Orange Engage for Change”
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حوادث وجرائم
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مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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