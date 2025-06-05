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عاجل-الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: محطة تاريخية تحققت بتأهل الأردن إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه

3 ساعات ago
عاجل-الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: محطة تاريخية تحققت بتأهل الأردن إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه

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