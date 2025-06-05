النشامى يُسقطون عُمان بثلاثية علوان ويقتربون من المونديال

وطنا اليوم:أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم، الخميس، اللقاء الذي جمعه مع نظيره العُماني على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، بفوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبدأ المنتخب الوطني التقدم من خلال ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، حيث أحرز الهدف اللاعب علي علوان.

وعزز علوان هدفه بهدف ثان في شباك المنتخب العُماني في بداية الشوط الثاني، قبل أن يحرز الهدف الثالث في هجمة قادها زميله موسى التعمري.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره العراقي عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 الجاري على ستاد عمان الدولي.

يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يتقاسم المركز الأول مع كوريا الجنوبية مؤقتا برصيد 16 نقطة.

وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات