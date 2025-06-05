ولي العهد يغادر أرض الوطن لمتابعة مباراة النشامى ونظيره العُماني في مسقط

وطنا اليوم:غادر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أرض الوطن متوجهًا إلى سلطنة عُمان، لحضور مباراة المنتخب الوطني الأردني “النشامى” أمام نظيره العُماني، التي تُقام في العاصمة مسقط.

وعبر ستوري حسابه الخاص في انستقرام منشور عبر حسابه الرسمي، قال سموه: “إلى سلطنة عُمان الشقيقة.. أبناء المجد والحكمة.”، في تعبير عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم سموه المتواصل للمنتخب الوطني.