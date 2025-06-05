موقع وطنا اليوم يهيب بالجماهير الأردنية حيثما كانت وحيثما وجدت مؤاررة النشامى في مباراة اليوم

وطنا اليوم:المطاعم والكافيهات المطلة على الوديان وكذا التي تربض على الهضاب و التلال والمناظر الخلابة وترقد في الساحات والعرصات وأحشاء المنتجعات #تعلن عن إنتظارها الجماهير الأردنية للزحف عن بكرة أبيهم وأمهم للإحتشاد في الأجواء الحماسية لتشجيع منتخبنا الوطني “فريق النشامى” لتصفيات كاس العالم عند عتبة مساء اليوم وبحق وحقيق تاريخ يدلفه الأردن من أوسع أبوابه وندعو كل نشمي ونشمية من نشامى ونشميات الوطن الذي نفديه بالمهج والأرواح ونسيجه بالزنود إلى التسمر حول الشاشات اينما كانوا وحيثما وجدوا لبث الحماس في النفوس ولتتعالى الهتافات وتصدح الحناجر ونهزج ووطنا هي “أمنا الرؤووم” ولا راية غير الراية الأردنية ومنصورين بعون الله.