تحرك سعودي مفاجئ لاستقطاب ميسي

وطنا اليوم:كشفت تقارير صحفية عن تحرك سعودي مفاجئ لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى نخبة نجوم دوري “روشن” لكرة القدم للمحترفين.

وانضم ليونيل ميسي (37 عاما) إلى صفوف نادي إنتر ميامي في صيف 2023، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي حتى نهاية عام 2025، وحتى الآن لا يزال الغموض يلف موقفه من الاستمرار في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

وكانت هناك محاولات سعودية مكثفة للتعاقد مع ميسي، قبل انضمامه إلى إنتر ميامي، وذلك ضمن مشروع استقطاب النجوم إلى دوري “روشن”، حيث اقترن اسم أسطورة برشلونة بناديي الهلال والاتحاد السعوديين.

وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن تواصلا مباشرا حصل بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك نسبة أغلبية في أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، وخورخي ميسي، والد ليو.

وأشار التقرير إلى أن ميسي “يشعر بخيبة أمل أيضا من مستوى الدوري الأمريكي”، حيث يراه النجم الأرجنتيني المتوج بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات “أقل مما توقع”. وبناء عليه تحرك المسؤولون السعوديون لمحاولة إقناع ميسي بالانضمام إلى أحد الأندية السعودية الكبيرة، لكن لم يتم ذكر أي ناد محدد حتى الآن.

وبحسب التقرير، فإن المناقشات الأخيرة لا تتعلق فقط بقرار رياضي بحت، بل تشمل أيضا جانبا تسويقيا مهما.

يذكر أن ليونيل ميسي شارك في 59 مباراة مع إنتر ميامي بمختلف المسابقات سجل خلالها 49 هدفا وصنع 24 أخرى، وقاد الفريق الأمريكي للتتويج باللقبين الوحيدين في تاريخه حتى الآن، وهما كأس الدوريات (مسابقة قارية في أمريكا الشمالية) ودرع مشجعي الدوري الأمريكي.