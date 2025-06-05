ولي العهد للاعبي النشامى: المعنويات عالية وأنا معكم والبلد كلها معكم

وطنا اليوم:أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اتصالاً هاتفيا مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم قبيل المواجهة الحاسمة، الخميس، أمام منتخب عُمان ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال ولي العهد خلال الاتصال: “المعنويات تبقى عالية، وأنا معكم، والبلد كلها معكم”.

وأضاف: “الجميع يعرف أهمية المباريات المقبلة، وما شاء الله عليكم، ووصلنا لمرحلة، وإن شاء الله نكملها بكرا، ونسلم عليكم جميعا بكرا، ونكون مبسوطين بعد مباراتنا”.

وقال كابتن المنتخب الوطني، الذي سيغيب عن مباراة الأردن وعُمان بسبب الإصابة، إحسان حداد: “إن شاء الله توصلنا بالسلامة ونفرح مع بعض، ورح نكون جاهزين داخل الملعب”.

وأضاف حداد: “وربنا يوفقنا ويكرمنا في نهاية المشوار”.

وزار سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس اتحاد كرة القدم، بعثة المنتخب الوطني في مقر إقامتهم في مسقط.

ويلتقي “النشامى” الخميس، الساعة 7 مساء بتوقيت الأردن نظيره العُماني، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، والتي قد يتمخض عنها التأهل إلى المونديال في حال فوز النشامى، وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.